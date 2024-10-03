В Украине неоднократно говорили о введении второго уровня пенсионного обеспечения.

Минимальная пенсия в Украине сейчас составляет 2361 грн, тогда как фактический прожиточный минимум, по расчету Минсоцполитики – 7200 грн. Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин оценил перспективы пенсионной реформы в Украине.

"Существует такое понятие, как коэффициент замещения. Когда человек выходит на пенсию, он замещает свой доход от заработной платы доходом от пенсии. Это соотношение должно составлять 40%. Это рекомендации Международной организации труда", – подчеркнул он в интервью "Украинскому радио".

Однако фактически этот коэффициент замещения в странах Европы выше 40%, иногда – почти вдвое. Так в странах Балтии это около 46%, в Швейцарии, Австрии и Германии – 76%.

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"Психологические и материальные потери человека, который выходит на пенсию не должны быть настолько головокружительными, чтобы он сильно терял в доходах. В Украине этот коэффициент меньше 40%", – отметил Пендзин.

Он также прокомментировал обещания Минсоцполитики о проведении пенсионной реформы и повышении коэффициента замещения на 20% – до 60%. По словам эксперта, в Украине неоднократно говорили о введении второго уровня пенсионного обеспечения.

"В некоторых странах восточной Азии, например, Японии, пенсионного обеспечения вообще нет. На человека полностью возложена ответственность за свое содержание. Социальные и культурные традиции этих стран предусматривают несколько иное отношение к пожилым людям. В европейских странах есть пенсионное обеспечение благодаря солидарной системе ежемесячных платежей работающих людей. Работодатель отчисляет из зарплаты единый налог социального взноса – 22%", – продолжил Пендзин.

Из этой суммы 20% направляется в Пенсионный фонд, который создает финансовый резерв для выплаты пенсий сегодняшним пенсионерам.

"То есть государство берет на себя обязательства после выхода на пенсию обеспечить человеку выплаты", – пояснил он.

В то же время второй уровень пенсионного обеспечения – это обязательно-накопительная система. Она, по словам эксперта, обеспечивает дополнительные средства, которые выводят общий объем обеспечения пенсией выше коэффициента замещения.

"И третий уровень – это добровольные накопления, когда люди в течение жизни подписывают соглашения с дополнительными пенсионными фондами и страховыми фондами, получают дополнительные средства от страхования жизни и т.д.", – добавил он.

Пендзин объясняет, что для того, чтобы обеспечить коэффициент замещения на уровне более 40%, необходимо иметь и первый, и второй уровни. Но этот второй уровень в Украине все еще не введен.

"Это чрезвычайно сложный финансовый процесс. Для этого необходимы определенные расходы из государственного бюджета. Но у нас война и есть огромный дефицит средств. В связи с отсутствием средств у нас на следующий год замораживаются социальные стандарты. Более того, у нас на 50 млрд грн сокращают социальные выплаты. Сокращаются расходы на здравоохранение и образование. Поэтому какие-то дополнительные программы по введению второго уровня пенсионного обеспечения вряд ли стоит ожидать в 2025 году", – считает он.

По мнению Пендзина, создание второго уровня пенсионного обеспечения – вопрос, который будут рассматривать уже после войны. И коснется это нововведение далеко не всех – только тех, кто еще успеет накопить средства на счетах.

"То есть это люди до 35-40 лет. То есть для нынешних пенсионеров второй уровень накоплений – это точно не их спасение", – резюмировал эксперт.

Выплаты пенсий в Украине

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста – 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев. Таким образом, в 2028 году он составит 35 лет.

Однако некоторые категории украинцев имеют право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях. В частности, это работники, которые были заняты полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

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