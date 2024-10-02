Олег Пендзин отметил, что без дополнительной помощи или поиска других возможностей для выживания прожить на эти деньги нельзя.

В Украине на 2024 год минимальная пенсия установлена ​​на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособного лица, а это 2361 гривня. При этом фактический прожиточный минимум для нетрудоспособного лица в три раза выше – 7200 гривень.

"Без дополнительной помощи или поиска других возможностей для выживания прожить на эти деньги нельзя, потому что эта цифра (2361 гривня, - УНИАН), заложенная в госбюджет, не сильно отражает фактические расходы человека, которые нужны, чтобы выжить", - отметил эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в интервью "Украинскому радио".

В то же время он рассказал, что в июне этого года Министерство социальной политики провело расчет фактического прожиточного минимума, основываясь на реальных ценах. В расчет брали продуктовую, промышленную и корзину услуг. Отмечается, что фактический прожиточный минимум более чем в три раза выше, заложенного в бюджет.

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"7200 гривень - это деньги, которые нужно иметь, чтобы выжить в соответствии с цифрами, заложенными в данную методику. В реальности эта цифра выше, чем средняя пенсия в Украине, которая составляет 5800 гривень. Поэтому вопрос выживания – это вопрос не только получающих минимальную, но и тех, кто получает среднюю пенсию. Поэтому человек, получающий меньше, чем фактический прожиточный минимум, должен либо иметь поддержку или искать механизмы, которые обеспечат выживание. У нас минимальная зарплата, которая составляет 8000 гривень, соответствует реальному прожиточному минимуму, рассчитаному Минсоцполитики", - подытожил эксперт.

Пенсии в Украине в 2025 году - послдение новости

В проекте госбюджета на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты и других социальных стандартов. В документе предлагают установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату на уровне 8 тысяч гривен, как и в этом году.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году в Украине запланировали новую индексацию пенсий.

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