Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать на портале электронных услуг или лично в любом сервисном центре ПФУ.

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста – 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев, в 2028 году он составит 35 лет.

Как рассказали в Главном управлении Пенсионного форда, условия назначения пенсии по возрасту определены ст. 26 закона Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют лица в таком возрасте:

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60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

при наличии не менее 31 года страхового стажа; 63 лет – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

при наличии не менее 21 года страхового стажа; 65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать на портале электронных услуг ПФУ или лично в любом сервисном центре органов Пенсионного фонда, независимо от места жительства, регистрации или пребывания.

Основные документы, которые необходимо подать:

паспорт гражданина Украины (или ID-карта);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет, и др;)

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30 июня 2000 года (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке в случае смены фамилии и другие документы.

В ПФУ добавили, что пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста. Но обращаться нужно не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом было подано для оцифровки трудовую книжку, другие документы о стаже), пенсия по возрасту по достижении 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически (без обращения лица).

Пенсии в Украине

Заместитель министра соцполитики Дарья Марчак советовала украинцам работать как можно дольше. Известно, что сейчас в Украине самый маленький пенсионный возраст в Европе, тяжелая демографическая ситуация и большой дефицит кадров. В то же время по ее словам, несправедливым будет решение повысить пенсионный возраст для всех граждан до 65 лет.

По состоянию на 1 июля в Украине насчитывалось 10,3 млн пенсионеров, а средний размер пенсии составлял 5816,62 грн, что на 431,37 грн больше, чем в начале года (5385,25 грн). Из указанного количества 2,7 млн работающих пенсионеров сейчас в среднем получают 6216,2 грн.

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