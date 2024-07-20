Речь идет о гражданах, которые работали на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями.

Некоторые категории украинцев имеют право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях. Речь идет о работниках, которые были заняты полный рабочий день на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями после достижения 50 лет. Такие условия труда определяются специальным перечнем (Список №1). Об этом в Facebook рассказало Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области.

При этом одним из условий является наличие необходимого страхового стажа по Списку №1:

мужчины – не менее 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

женщины – не менее 20 лет, из них не менее 7,5 лет на указанных работах.

В ПФУ отметили, что с 2015 года возраст женщин повышается постепенно с 45 до 50 лет в зависимости от даты рождения. При отсутствии необходимого страхового стажа в период до 1 апреля 2024 года пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии страхового стажа: с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года – не менее 24,5 года у мужчин и не менее 19,5 года у женщин.

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Также право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях имеют работники, которые были заняты полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства по Списку №2, при достижении 55 лет и при условии наличия необходимого страхового стажа:

мужчины – не менее 30 лет, из них не менее 12,5 года на указанных работах;

женщины – не менее 25 лет страхового стажа, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Одним из необходимых условий назначения пенсий по возрасту на льготных условиях является проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. В случае нарушения срока проведения очередной аттестации периоды работы работников, превышающие 5-летний период, не засчитываются в льготный стаж.

Специальный стаж, полученный до 21 августа 1992 года, не нужно подтверждать документами об аттестации рабочего места. Для назначения данного вида пенсии, кроме документов, подтверждающих личность и приобретенный страховой стаж, лицо должно предоставить документы о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.

Пенсии в Украине

По состоянию на 1 июля в Украине насчитывалось 10,3 млн пенсионеров, а средний размер пенсии составлял 5816,62 грн, что на 431,37 грн больше, чем в начале года (5385,25 грн). Из указанного количества 2,7 млн работающих пенсионеров сейчас в среднем получают 6216,2 грн.

Определенныекатегории граждан Украины получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины. В частности, некоторые пенсионеры входят в указанные категории.

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