Депутаты горсовета поручили КГГА расширить перечень предпринимательской деятельности, на которую распространяется поддержка для обслуживания их кредитных заимствований.

Киевсовет расширил перечень льгот и преференций для малого и среднего бизнеса в период карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании Киевсовета.

Так, депутаты поддержали внесение изменений в положение о финансово-кредитной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного в 2017 году, а также внесли изменения в решение Киевсовета от 2020 года "О некоторых вопросах комплексной поддержки субъектов хозяйствования Киева на время действия ограничительных мер".

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В обнародованном на официальном сайте городской госадминистрации комментарии указано, что в соответствии с принятыми Киевсоветом решениями, на период действия карантина в столице будет уменьшен размер долевого участия владельцам площадок для питания у стационарных заведений ресторанного хозяйства, в том числе сезонных и открытых (летних) площадок. Взнос составит одну гривню, независимо от размера паевого участия, определенного в договорах. А для владельцев объектов сезонной и передвижной мелкорозничной торговой сети размер взноса будет оставаться на уровне 50% от размера долевого участия, определенного в договорах.

Город также вводит льготы на размещение средств наружной рекламы и рекламы на транспорте коммунальной формы собственности в размере 50% от определенной платы в договоре. Речь идет о пользовании местами, которые являются собственностью общины.

Кроме того, для владельцев авто, которые передвигаются по столице, на период действия карантина отменена плата за пользование парковочными площадками коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".

Киевсовет поручил исполнительному органу расширить перечень предпринимательской деятельности, на которую распространяется финансово-кредитная поддержка для обслуживания их кредитных заимствований. На период действия карантина финансово-кредитная поддержка от города увеличится с 50% до 99% от суммы процентов по кредитным договорам предпринимателей. То есть предприниматели смогут получить кредиты всего под 0,01%. А в результате расширения перечня будет увеличена помощь бизнесу с 9 млн грн до 50 млн грн прямых расходов из бюджета.

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В КГГА напомнили, что для представителей бизнеса, которые арендуют имущество территориальной громады города, но не могут продолжить ведение деятельности, размер арендной платы так и останется - 1 гривня, независимо от условий договора. В случае продолжения деятельности, плата за аренду коммунального имущества составит 50% от определенной суммы в договорах. То есть, независимо от того, работает бизнес или нет - в обоих случаях действуют льготы.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам.

Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли большие пробки.

7 апреля мэр столицы Виталий Кличко заявил, что во время локдауна график движения городского общественного транспорта могут скорректировать в зависимости от пассажиропотока. Пока коммунальный транспорт работает по графику, который был до локдауна.

В марте власти Киева напомнили, что для столичных предпринимателей во время суровых карантинных ограничений действуют льготы.

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Автор: Инна Андалицкая