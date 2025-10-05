Анастасия Горбачева

Отмечается, что резких скачков не стоит ожидать.

На этой недели гривня достойно выдержала давление, возникшее из-за усиления российских ударов по Украине. Большинство украинцев не столкнулись с проблемами из-за изменения курса валют.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в воскресенье, 5 октября, в большинстве обменников и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах - прием - 40,90-41,20 грн. и продажа - 41,30-41,60 грн.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах коридора - 48,30-48,65 грн. и продажа - 48,75-49 грн.

"В эти выходные владельцы обменников в Украине снова проработают в формате "с оборота" со спредом как по доллару, так и по евро в пределах 15−25 копеек. А оптовые обменники продолжат выставлять спред между покупкой и продажей по доллару и евро в пределах 15−20 копеек", - отметил эксперт.

НБУ установил на понедельник, 6 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,38 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

В то же время на межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 41,23-41,26 гривни за единицу американской валюты, а евро - 48,39-48,41 гривни за единиуцу европейской валюты.

