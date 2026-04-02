'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоят доллар и евро сегодня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,05 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 2 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 44,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 30 копеек и составляет 51,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,50 гривни, а евро – по курсу 50,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 51,02 гривни.

НБУ установил на 2 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,78 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 14 копеек. По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,82 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла сразу 37 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 7 копеек и составляет 44,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 51,13 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,43 гривни за евро.

