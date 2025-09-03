Продать доллар можно в среднем по курсу 41,12 грн, а евро - 47,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 3 сентября, остался на прежнем уровне - 41,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,12 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 25 копеек и составляет 48,55 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

Какой курс доллара к гривне в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,27 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,30 грн/евро, а курс продажи - 48,13 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 3 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,18 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 29 копеек.

Аналитики инвестгруппы ICU считают, что НБУ сохраняет курс гривни к доллару около 41,3 гривни уже две недели, а объем интервенций - ниже средненедельного значения за время полномасштабной войны. Однако вскоре регулятор может перейти к умеренному ослаблению национальной валюты.

