В Кабмине рассказали о соцпомощи для украинцев, которые потеряли работу из-за карантина (видео)

Средства будут просить из фонда для борьбы с коронавирусом.

Украинцам, которые потеряли работу во время карантина, упростили доступ для получения госпомощи. В среднем это три тысячи гривен.

Об этом в ТСН рассказала глава министерства социальной политики украины Марина Лазебная.

"Таким гражданам следует обратиться в управления социальной защиты населения и подать справку о начисленной помощь по безработице. Согласно такой справки мы начислим помощь мало обеспеченным семьям", - говорит министр.

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Сейчас Минсоцполитики дорабатывает принятую Кабмином постановление с Министерством финансов. "Если мы быстро проведем все необходимые решения, то на следующей неделе планируем прием заявок и выплаты. Все будет зависеть от финансового блока", - сообщила глава Минсоцполитики.

Средства будут просить из фонда для борьбы с коронавирусом. "Я надеюсь, что задержки с финансовым ресурсом не будет. Просто есть бюрократические моменты, которые нужно быстро сделать", - отметила Марина Лазебная.