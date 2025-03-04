Юристконсульт отметила, что причина заморозки средств неизвестна.

Миллиарды российского олигарха Романа Абрамовича, предназначенные для помощи Украине, все еще недоступны 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", должны были направить на гуманитарную помощь Киеву.

Издание The Times пишет, что Абрамович был вынужден продать клуб в 2022 году после того, как правительство Великобритании ввело против него санкции из-за полномасштабного вторженя России в Украину. Миллиардер пообещал направить все вырученные средства в фонд помощи жертвам войны.

Однако Лира Найтингейл, юрисконсульт организации Redress, помогающей добиваться справедливости и возмещения ущерба для жертв пыток, заявила, что средства остались неиспользованными по неизвестной причине.

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"Мы не знаем, почему они застряли. Это проблема прозрачности, и за три года кампании за то, чтобы эти деньги пошли туда, куда обещало правительство, этого так и не произошло", - заявила она.

Комитет по европейским делам Палаты лордов ранее сообщал, что деньги были заморожены на банковском счете в Великобритании на фоне разногласий по поводу того, куда их следует потратить.

Продажа "Челси" - последние новости

Роман Абрамович объявил о решении продать английский футбольный клуб "Челси" в начале марта 2022 года. Бизнесмен сообщил, что все вырученные от продажи деньги пойдут в благотворительный фонд, который будет создан для помощи пострадавшим на войне в Украине.

В конце зимы 2023 года стало известно, что правительство Великобритании передаст Украине все средства, вырученные за продажу "Челси".

После нападения ХАМАС на Израиль обсуждалось предложение перенаправить деньги Абрамовича от продажм "Челси" Израилю, а не Украине.

31 января 2024 года комитет Палаты лордов британского парламента призвал правительство срочно добиться размораживания 2,5 млрд фунтов, которые были получены от продажи "Челси".

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