Дело о хищении рефинансирования “VAB Банка”: суд отправил под домашний арест члена совета НБУ

Решение суда о мере пресечения в отношении экс-первого заместителя главы НБУ Писарука ожидается завтра.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал в качестве меры пресечения в отношении экс-руководителя управления Национального банка Украины по Киеву и области Николая Каленского круглосуточный домашний арест.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение зачитала судья Вера Михайленко.

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«Применить относительно подозреваемого Каленского Николая Николаевича меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», - сказала Михайленко, отметив, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Национального антикоррупционного бюро Украины частично.

Помимо этого, суд обязал Каленского прибывать по вызову прокурора, воздерживаться от общения с другими фигурантами дела, сдать документы для выезда за рубеж и носить электронный прибор контроля.

Также Михайленко сообщила, что решение суда подлежит немедленному исполнению и действует до 12 января 2020 года включительно, но может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило подозрение в причастности к хищению рефинансирования «ВиЭйБи Банка» главе правления «Райффайзен Банка Аваль» Александру Писаруку, который в период банкротства «ВиЭйБи Банка» занимал пост первого заместителя главы НБУ.

Также НАБУ вручило подозрения бывшему директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге и бывшему исполняющему обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николаю Каленскому, который с апреля 2018 года входит в состав Совета НБУ по квоте президента.

Кроме того, НАБУ вручило подозрения ряду должностных лиц «ВиЭйБи Банка» и частных компаний, связанных с прежними владельцами этого финучреждения.

В отношении экс-руководителя банковского надзора НБУ Аллы Шульги суд вчера поздно вечером огласил решение об избрании в качестве меры пресечения содержание под стражей в течение 60 суток с альтернативой внесения залога в объеме 15 млн грн.

Решение суда о мере пресечения в отношении экс-первого заместителя главы НБУ Писарука ожидается завтра, 14 ноября.

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в «ВиЭйБи Банк», ранее принадлежавший собственнику одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олегу Бахматюку, в ноябре 2014 года. С марта 2015 года фонд проводит ликвидацию финучреждения.

Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому относительно обысков и задержаний работников его компании силовиками. Бахматюк заявляет, что за террором компании, которая платит миллиардные налоги и в которой работают 27 тысяч человек, стоят амбиции руководителя НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.