Дело "VAB банка”: суд арестовал экс-сотрудницу НБУ на два месяца, залог - 15 миллионов

Решение о мере пресечения в отношении экс-руководителя управления НБУ по Киеву и области Каленского суд огласит сегодня в 10.30.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал в качестве меры пресечения в отношении экс-руководителя банковского надзора Национального банка Украины Аллы Шульги содержание под стражей в течение 60 суток с альтернативой внесения залога в объеме 15 млн грн.

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Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в соцсети Facebook во вторник поздно вечером после заседания суда относительно злоупотреблений при выдаче стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку».

«Решение относительно меры пресечения Шульге Алле Анатольевне суд огласил только что. Судья удовлетворил ходатайство прокурора НАБУ – как мера пресечения избрано содержание под стражей в течение 60 суток или как альтернатива – внесение залога в объеме 15 млн грн», - сообщила Рожкова в видеообращении.

По ее словам, решение о мере пресечения в отношении экс-руководителя управления НБУ по Киеву и области, в настоящее время входящего в состав Совета НБУ Николая Каленского, суд огласит в среду в 10.30.

При этом Рожкова подчеркнула, что правление НБУ выразило готовность взять на поруки и Николая Каленского, и Аллу Шульгу.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило подозрение в причастности к хищению рефинансирования «ВиЭйБи Банка» главе правления «Райффайзен Банка Аваль» Александру Писаруку, который в период банкротства «ВиЭйБи Банка» занимал пост первого заместителя главы НБУ.

Также НАБУ вручило подозрения бывшему директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге и бывшему исполняющему обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николаю Каленскому, который с апреля 2018 года входит в состав совета НБУ по квоте президента.

Кроме того, НАБУ вручило подозрения ряду должностных лиц «ВиЭйБи Банка» и частных компаний, связанных с прежними владельцами этого финучреждения.

Глава НБУ Яков Смолий на фоне этих событий прервал командировку и срочно возвращается в Украину.

Бизнес-сообщество, объединенное Европейской Бизнес Ассоциацией, Союзом украинских предпринимателей, Американской торговой палатой в Украине и Форумом ведущих международных финансовых организаций, выступило с поддержкой Александра Писарука и независимости НБУ.

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в «ВиЭйБи Банк», ранее принадлежавший собственнику одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олегу Бахматюку, в ноябре 2014 года. С марта 2015 года фонд проводит ликвидацию финучреждения.

Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому относительно обысков и задержаний работников его компании силовиками. Бахматюк заявляет, что за террором компании, которая платит миллиардные налоги и в которой работают 27 тысяч человек, стоят амбиции руководителя НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.