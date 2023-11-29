Трансбалканский газопровод может соединить газовые рынки Восточной, Центральной и Южной Европы.

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) предложил создать гарантированную мощность для работы Трансбалканского газопровода в реверсном режиме, чтобы совместить газовые рынки Южной с рынками Восточной и Центральной Европы. Это позволит удовлетворить спрос в Центрально-Восточной Европе и даст возможность хранить голубое топливо в украинских хранилищах, сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"Оценка рыночного спроса, совместно проведенная операторами ГТС Украины, Румынии и Молдовы, показала потребность в 20 млн куб. м для транспортировки по Трансбалканскому маршруту к украинским подземным газовым хранилищам. Трансбалканский коридор может удовлетворить спрос заказчиков, которые планируют транспортировать газ с Балканского направления к потребителям Восточной и Центральной Европы, а также предоставить возможность хранить газ в украинских ПХГ", - отметил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа во время встречи в Софии с операторами газовых сетей Болгарии, Греции, Словакии, Румынии и Венгрии.

Оператор ГТС обратил внимание на потребность расширить мощности болгарской и румынской газотранспортной системы, ведь пропускная способность именно болгарской ГТС является критической точкой для обеспечения дополнительного потока.

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Благодаря имеющейся инфраструктуре, Трансбалканский газопровод уже частично работает в реверсе: в 2023 году этим маршрутом прокачано более 0,5 млрд куб. м природного газа.

Трансбалканский газопровод

Трансбалканский газопровод - это газопровод, который проходит по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции. После распада СССР газопровод использовался для поставок газа из России в Турцию и другие страны региона.

Вопрос с газом в Европе

В июне 2023 года сообщалось о том, что в связи с тем, что Европа быстро заполняет свои доступные хранилища газа, страны ищут все больше и больше мощностей в преддверии зимы.

О том что европейские компании закачивают газ в украинские хранилища стало известно в августе. Как сообщили тогда в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", свое голубое топливо иностранные трейдеры могут хранить в Украине без растаможки в течение 3 лет и беспрепятственно реэкспортировать в газохранилища в другие страны.

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