Месячный тариф на газ в Украине снова обновил максимум: обнародованы цены на ноябрь

Стоимость "голубого топлива" для подавляющего большинства населения остается неизменной.

Поставщики газа обнародовали ценники на "голубое топливо" на ноябрь. Годовые тарифы традиционно не изменились, а вот месячный тариф одной из компаний вырос сразу на 6 гривень, обновив октябрьский максимум, сообщает Газправда.

Отмечается, что на рынке поставок природного газа населению и дальше работают девять поставщиков. Четыре из них предлагают только годовой тариф. Еще пять компаний предлагают как фиксированный годовой тариф, так и меняющийся месячный ценник.

Что касается стоимости газа, то месячный тариф на "голубое топливо" в ноябре колеблется от 8,46 до 29,99 грн за кубометр. При этом годовые тарифы занходяться с пределах 7,79 - 9,99 грн.

Заметим, что подавляющее большинство населения (98%, или более 12 млн домохозяйств) получает "голубое топливо" от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 гривни за кубометр.

Цены на газ в Украине - последние новости

22 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство не рассматривает повышение тарифов на газ и коммунальные услуги для населения до завершения военного положения.

С 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги в течение военного положения и шесть месяцев после его завершения. Это предусматривает неизменность цен на газ, теплоснабжение и горячую воду для населения.

Впрочем, НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировал стоимость газа для населения на уровне 7,96 гривен за кубометр только до апреля 2026 года.

