Подорожание бензина и дизтоплива, которое инициирует Кабмин, в краткосрочной перспективе даст эффект и обеспечит увеличение поступлений в бюджет. Но в долгосрочной это приведет к уменьшению поступлений, потому что вырастут объемы теневого рынка и "бодяжного" топлива. Об этом рассказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский, комментируя зарегистрированный в ВР закон о повышении акциза.

"Если мы не решим вопрос с теневым рынком, в частности с рынком бодяжного топлива, но повысим акцизы, к чему это приведет? К дальнейшей тенизации рынка и росту количества тех серых или теневых НПЗ, которые будут продавать более дешевое, но некачественное топливо. От этого пострадает и государство, и потребитель, и в том числе сектор обороны, ведь это некачественное топливо в том числе будет поставляться для нужд нашего сектора обороны", - подчеркнул Забловский.

Он акцентировал: украинская власть часто идет по пути наименьшего сопротивления в вопросах наполнения бюджета. Она сразу принимает решение о повышении налогов и сборов, но часто забывает просчитать, насколько долговременным будет этот эффект.

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"Всегда идет повышение тарифов, цен и акцизов, без достаточного просчета. Но может быть одномоментное повышение, и да, бюджет выигрывает. Но потом произойдет тенизация или уменьшение, и налоговая база в конце концов уменьшится, и фискального эффекта не будет вообще. И это я не говорю о других негативных эффектах - например, о подорожании топлива для потребителей", - подчеркнул Забловский.

Он также отметил, что Кабмин может провести переговоры с европейцами, и отсрочить это повышение - ведь даже если это предусмотрено европейской директивой, это может быть предметом обсуждения.

"Подорожание топлива не является необходимым в нынешних условиях. Наша переговорная позиция позволяет Украине сейчас, в том числе и в переговорах с Европейским Союзом, показать, что мы не получим от повышения акцизов нужного эффекта. Да, конечно, нам надо мобилизовать ресурсы. Но не путем разбалансировки системы, которая финансирует нашу армию", - резюмировал Забловский.

Напомним: Кабмин инициирует повышение акцизов на топливо в Украине. Он предусматривает, что ставка акциза на бензины вырастет до €359 за 1000 л (+68,1%), на дизельное топливо - до €330 за 1000 л (в 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) - до €277,00 за 1000 л (в 5,32 раза).

В свою очередь аналитики Нефтерынка заявили, что в случае принятия закона уже с 1 июля планируется стремительное увеличение стоимости топлива на АЗС. В частности, бензины станут дороже минимум на 1,5 грн/л, дизтопливо - на 2,0 грн/л.