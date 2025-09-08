Газоснабжение будет восстановлено постепенно.

В результате вражеской атаки у части потребителей Киевской области два дня будет отсутствовать газоснабжение, сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

По его словам, речь идет об абонентах населенных пунктов Козин, Жуковцы, Украинка, Плюты, Веремье, Халепье, Триполье и Щербановка.

"В целом газоснабжение будет отключено для 8093 абонентов", - отмечается в сообщении.

Калашник добавил, что сейчас аварийные работы по восстановлению газоснабжения продолжаются.

"Услуга будет восстановлена постепенно", - отметил чиновник.

Атака РФ на энергосистему Украины - главные новости

В ночь на 8 сентября Россия атаковала объект тепловой генерации в Киевской области. По данным ГСЧС Киевской области, пострадавших в результате атаки нет.

Вместе с тем, после очередной атаки "Укрэнерго" призвало украинцев пользоваться мощными энергоприборами с 10 до 16 часов, избегая часов пиковой нагрузки.

До этого в сентябре враг уже бил по объектам генерации. Так, 3 сентября в результате российского удара тысячи украинцев остались без электроэнергии. В частности, в Нежине в Черниговской области оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры, что привело к отключению света и воды для части абонентов города.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заверил, что Украина будет отвечать на удары России по энергетике.

