Ученые повторили эксперимент Эдисона с лампочками 1879 года и заметили нечто неожиданное

Ученые считают, что этот эксперимент может помочь в современных технологиях.

Группа ученых повторила один из ранних экспериментов американского изобретателя Томаса Эдисона. Исследователи считают, что он, возможно, создал материал, свойства которого не был способен осознать в свое время, пишет IFLScience.

Отмечается, что до Эдисона другие изобретатели уже создавали лампы накаливания, но срок службы этих ранних моделей был слишком коротким, а потребляемый ток слишком высоким. Эксперименты изобретателя и его команды с различными типами нити накаливания и методами удаления копоти позволили добиться значительного прогресса.

Лукас Эдди из Райсского университета и группа других ученых провели исследование, в ходе которого они повторили один из экспериментов Эдисона 1879 года, но не для создания лампочки, а с целью получения графена. Это двумерная форма углерода, расположенного в виде шестиугольников, которая используется в экспериментах по квантовой физике и может найти применение в суперкомпьютерах и накопителях энергии.

Одной из форм углерода является турбостатический графен. В настоящее время он производится путем подачи напряжения на углеродный резистор и требует нагрева до температуры не менее 2000 °C. Ученые хотели найти более дешевый вариант, чем существующие механизмы, которые являются довольно сложными.

Эдди поделился, что сперва он вместе с командой других ученых рассматривали все, от дуговых сварочных аппаратов до деревьев, пораженных молнией. Спустя время они вспомнили о том, что в ранних лампочках часто использовались углеродные нити накаливания.

В издании напомнили, что первые лампочки Эдисона работали за счет нагрева нити накаливания до 2300 °C, чтобы она светилась. Впоследствии углеродные нити были заменены на вольфрамовые.

Оставляя лампочку включенной всего на 20 секунд за раз ученые смогли изменить цвет нити накаливания с серого на серебристый. Исследователи идентифицировал вещество, участвующее в этом процессе, показав, что части нити накаливания стали графеном.

Ученые предполагают, что лампочки, похожие на те, что создал Эдисон, можно использовать для более легкого изучения способа производства графена при постоянном напряжении и образования в нем дефектов.

Ученые нашли в космосе молекулу, которая раскрывает тайну происхождения жизни

Ранее ученые обнаружили в космосе самую большую органическую молекулу, содержащую серу. Исследователи называют это открытие "недостающим звеном" в понимании учеными происхождения химии жизни.

Молекула была обнаружена в молекулярном облаке G+0,693–0,027, расположенном примерно в 27 000 световых годах от Земли, недалеко от центра нашей галактики. Молекулярные облака – это холодные и плотные скопления пыли и газа, которые позволяют образовываться молекулам. Они действуют как звёздные ясли, поскольку гравитация создаёт сгустки, которые в конечном итоге становятся молодыми звёздами.

