Чехия отправила на ремонт самолеты, которые хотела получить Украина

Ремонтные работы затронут в общей сложности восемь самолетов версий L-159T1 и L-159T2.

Чешская компания Aero Vodochody приступила к выполнению ремонтных работ самолетов L-159. Работы будут проводиться до 2029 года, пишет Armádní noviny.

Отмечается, что ремонтные работы затронут в общей сложности восемь самолетов версий L-159T1 и L-159T2. Заявляется, что целью является обеспечение их дальнейшей безопасной и надежной эксплуатации.

Целью проекта, который получил название PP2000, является выполнение всех работ, необходимых для восстановления срока эксплуатации самолетов до 2000 летных часов, соответственно 8 лет эксплуатации всех частей самолета.

"Эти работы не представляют собой модернизацию самолетов, а являются стандартными, предписанными производителем мероприятиями, целью которых является сохранение полной эксплуатационной пригодности и безопасности флота L-159 Армии Чешской Республики. Aero, как первоначальный производитель, располагает уникальным ноу-хау, полной технической документацией и цепочкой поставщиков, необходимыми для их выполнения", - рассказал журналистам председатель правления Aero Vodochody Виктор Сотона.

Он добавил, что в рамках восстановления срока эксплуатации на выбранных самолетах будут проведены капитальные ремонты у их первоначальных производителей, как чешских, так и зарубежных.

В издании отметили, что после завершения всех работ самолеты пройдут наземную и летную проверку исправности всех систем, а затем получат новую камуфляжную окраску. После успешного завершения испытаний отдельные самолеты будут переданы армии Чехии и вернутся на свои базы.

L-159 - что известно

Напомним, что L-159 является чешским учебно-боевым самолетом. Существует несколько версий самолета, включая одноместный L-159 ALCA и двухместный L-159T.

L-159 совершил первый полет в 1997 году. Этот самолет может оснащаться управляемыми ракетами класса "воздух-земля" и воздух-воздух, а также неуправляемыми ракетами и бомбами.

В Чехии наказали генерала, выступившего за передачу самолетов Украине

Ранее министр обороны Чехии Яромир Зуна отменил визит в США начальника чешского Генерального штаба Карела Ржегки из-за того, что последний поддержал передачу Украине самолетов. Об этом изданию Respekt рассказал высокопоставленный источник в министерстве обороны страны.

Отмечается, что так Зуна отомстил генералу за то, что последний полностью разбил публичную позицию правительства Андрея Бабиша о якобы невозможности передать Украине четыре самолета L-159.

