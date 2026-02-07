Учёный случайно обнаружил причудливые древние структуры там, где их не должно быть

Химический анализ выявил высокое содержание углерода в этих слоях породы - признак того, что морщины были образованы жизнью.

Недавно обнаруженные в Марокко окаменелые отпечатки древних микробных колоний указывают на необходимость расширения поиска древнейших форм жизни в более глубокие и нестабильные районы. Об этом пишет Live Science.

Морщинистые окаменелые структуры, найденные в Центральном Высоком Атласе, отпечатались на турбидитах - отложениях, образовавшихся в результате подводных оползней. Исследователи были удивлены, увидев отпечатки на этих турбидитах, поскольку большинство современных микробных сообществ произрастают на мелководье, где фотосинтезирующие бактерии могут получать энергию от света, проникающего сквозь волны.

Турбидиты в Марокко, напротив, образовались 180 миллионов лет назад на глубине не менее 180 метров от поверхности.

Видео дня

"Морщинистые структуры не должны находиться в такой глубоководной среде", - заявила Роуэн Мартиндэйл, геобиолог из Техасского университета в Остине.

Она является ведущим автором статьи, опубликованной в журнале Geology, описывающей эту удивительную находку. Ученая наткнулась - почти в буквальном смысле - на окаменелости, изучая древние рифы в марокканской долине Дадес. Во время прогулки она заметила морщинистые, похожие на волны структуры на тонком песчанике и алеврите под ногами.

Особенности структур

Интересно, что эти морщинистые структуры выглядели как отпечатки фотосинтезирующих микробных матов - слоистых сообществ бактерий, которые часто образуются на отложениях в прудах, океанах и других водоемах. Но эти окаменелости обычно старше 540 миллионов лет, поскольку тонкий узор обычно стирается деятельностью животных с течением времени, а до 540 миллионов лет назад животных было немного.

Как сообщают ученые, окаменелости не могли быть фотосинтезирующими, поскольку очень мало света проникло бы в воду до их уровня. Однако химический анализ выявил высокое содержание углерода в этих слоях породы - признак того, что морщины были образованы жизнью. В статье сказано:

"Эта жизнь, вероятно, была хемосинтетической, то есть получала энергию посредством химических реакций, а не от солнечного света, пишут Мартиндэйл и ее коллеги. Вместо этого эти организмы питались бы серой или другими соединениями. Сегодня хемосинтетические микробные маты образуются на континентальных шельфах, где также происходят подводные оползни и турбидиты".

Исследователи обнаружили, что эти оползни, возможно, сыграли решающую роль в цикле, позволившем микробам процветать. Оползни, скатывающиеся с континента в глубокий океан, уносили органический материал, который разлагался и образовывал такие соединения, как метан или сероводород - лакомый кусочек для хемосинтетической жизни. В промежутках между оползнями микробные маты процветали. Иногда их смывал другой грязевой поток, но в других случаях их следы сохранялись.

Интересно, что это открытие предполагает, что ученым следует расширить поиск признаков морщинистых структур от мелководных образований до пород, первоначально сформировавшихся в более глубоких водах. Это может привести их к получению дополнительной информации о древнейших хемосинтетических организмах.

"Структуры в виде морщин являются действительно важными свидетельствами ранней эволюции жизни", - добавила Мартиндэйл.

Новости о Земле

Река Грин-Ривер не похожа на большинство рек. Вместо того чтобы идти лёгким путём вокруг массивных гор Уинта в штате Юта, она прорезает себе путь через середину скалистого хребта, прежде чем влиться в реку Колорадо.

Вас также могут заинтересовать новости: