Россия контролирует половину политического контента в немецком Telegram, - DW

Журналисты отмечают, что рост их аудитории произошел после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Россия контролирует большую половину политического контента в Telegram-каналах Германии, сообщает Telegram-канал Deutsche Welle Главное.

Как свидетельствует анализ The Insider и "Новая газета - Европа", пророссийский контент создают Telegram-каналы, входящие в сеть RT. Отмечается, что рост их аудитории произошел после полномасштабного российского вторжения в Украину.

В статье утверждается, что администраторы ряда этих каналов имеют отношение к подразделениям центрального управления военной разведкой России (ГРУ). Также они занимаются дезинформацией.

Утверждается, что всего журналисты заметили в немецком Telegram около 330 каналов, которые регулярно транслируют прокремлевские заявления. Примерно треть из них посвящена неполитическим темам.

Издание поделилось, что лишь некоторые из них ориентированы на русскоязычную диаспору, однако подавляющее большинство полностью немецкоязычные и работают в немецком политическом и социальном контексте.

Приводятся данные, что в категориях "Новости и СМИ" и "Политика" агрегатора Telegram-statistics Telemetr на прокремлевские паблики приходится 49% немецкой аудитории.

Журналисты разделили пророссийские каналы в Германии на три группы. Первая – радикальное "боевое крыло", которое открыто транслирует повестку дня Кремля. Довольно часто они связаны с государственными структурами или российскими СМИ.

Вторая группа действует тоньше и продвигает те же нарративы в форме "анализов" и "разоблачений", при этом избегает прямых ассоциаций с российскими государственными СМИ.

Третья группа является самой массовой. Это конспирологические и праворадикальные каналы, где пророссийские аргументы смешиваются с внутренней повесткой дня ФРГ.

Как утверждает издание, Telegram далеко не самый популярный мессенджер в Германии. В частности, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook и TikTok используют десятки миллионов немцев, тогда как Telegram – лишь несколько миллионов.

