США одобрили продажу Украине запчастей для военной техники

У законодателей есть 30 дней на рассмотрение и возможное блокирование сделки.

Госдепартамент США одобрил потенциальное предоставление Украине материально-технической поддержки на сумму до $185 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA), курирующее зарубежные военные поставки по межправительственным контрактам.

По данным ведомства, Киев ранее запросил различную поддержку, включая запчасти для транспортных средств и систем вооружений. Конкретные позиции в уведомлении не раскрываются, но общая стоимость оценивается в $185 млн.

"Эта предложенная продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Помощь Украине от США

Армия США готовит финансовые санкции против компаний Northrop Grumman и Global Military Products из-за систематических задержек в поставках артиллерийских боеприпасов.

По проверенным семи контрактам на сумму $1,9 млрд, условия компании нарушили в пяти. Некоторые партии снарядов прибывали в Украину с опозданием до 18 месяцев. Армия также заказала боеприпасы еще на $907 млн, которые до сих пор не поставлены. В настоящее время рассматривается взыскание в размере $1,1 млн.

