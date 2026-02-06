Графики отключений света на 7 февраля: когда не будет электроэнергии в субботу

В "Укрэнерго" призвали граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

В субботу, 7 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Как сообщили в "Укрэнерго", причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В компании говорят, что состояние энергосистемы может меняться. Информацию о времени и продолжительности отключений следует проверять на официальных сайтах облэнерго в вашем регионе.

В "Укрэнерго" в очередной раз призвали граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Напомним, недавно россияне осуществили очередную масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру в восьми областях Украины.

Удар был направлен исключительно по объектам теплогенерации, чтобы оставить гражданское население без отопления. Только в Киеве от теплоснабжения отключили 1100 жилых домов.

Из-за атаки РФ Дарницкая ТЭЦ временно прекратила работу. Восстановление ее работы займет не менее двух месяцев.

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, отопление в домах, оставшихся без тепла из-за атаки РФ на Дарницкую ТЭЦ, может быть восстановлено в течение нескольких недель путем переключения на районные или ведомственные котельные. Однако пока неизвестно, сколько из этих котельных работает.

