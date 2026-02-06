Четыре знака Зодиака будут горько плакать в ближайшие дни

В списке есть представители знака Овен.

Иногда астрологическая неделя складывается не в пользу всех сразу. Гороскоп на неделю до 15 февраля 2026 года сулит напряженный период для нескольких знаков Зодиака: планы начнут сбоить, эмоции – брать верх, а уверенность в людях и решениях – давать трещину.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Неделя пройдёт под знаком рассеянности, задержек и мелких, но выматывающих сбоев. Даже чётко выстроенные планы будут рушиться без видимой причины: встречи переноситься, договорённости терять актуальность, а слова – трактоваться не так, как вы имели в виду. В общении возрастает риск быть неправильно понятыми или втянутыми в чужие игры. Особенно осторожно стоит относиться к переписке, обещаниям и устным договорённостям. Финансовые и документальные вопросы лучше отложить или перепроверять по несколько раз – ошибка может обойтись дороже, чем кажется на первый взгляд. Эта неделя требует замедления, внимательности и отказа от желания контролировать всё сразу.

Телец

Эмоционально это одна из самых уязвимых недель, когда внутренние реакции могут быть сильнее внешних событий. Даже в окружении людей может возникать острое чувство одиночества или непонятости. Старые обиды, незавершённые разговоры и подавленные эмоции напомнят о себе внезапно и без предупреждения. Возникает риск сделать поспешные выводы, замкнуться в себе или принять чужую холодность на личный счёт. Сейчас особенно важно не принимать решений на пике чувств и не возвращаться мысленно туда, где уже было больно. Неделя требует бережного отношения к себе, честности с собственными переживаниями и отказа от жёсткой самокритики.

Весы

Привычное ощущение равновесия будет постоянно нарушаться. Неделя поставит перед выбором, который не принесёт ощущения правильности: иногда придётся решать не между хорошим и плохим, а между неприятным и ещё более сложным. Возможны разочарования в людях, особенно там, где вы рассчитывали на честность, симметричный обмен и соблюдение договорённостей. Обещания могут терять силу, а условия – меняться в последний момент. Это не лучший период для подписаний, серьёзных договоров и окончательных решений. Намного разумнее занять выжидательную позицию, наблюдать за развитием событий и оставить за собой право передумать позже.

Скорпион

Неделя проверит на прочность ваши идеи, убеждения и уверенность в выбранном направлении. То, что недавно казалось перспективным и вдохновляющим, может внезапно застопориться или вызвать сомнения. Возможны конфликты на почве принципов, а также ощущение, что вас не слышат или не принимают всерьёз. Это не лучший момент для резких шагов, громких заявлений и кардинальных решений. Любое давление на обстоятельства будет встречать сопротивление. Сейчас важнее наблюдать, анализировать и собирать информацию, чем действовать. Гибкость и умение отступить на шаг назад помогут сохранить энергию и избежать ненужных потерь.

