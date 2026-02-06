В тренде этого сезона - женские стрижки, которые "работают" на вас, а не просто модные.

В 2026 году в моде спокойные и осмысленные прически. Не нужно гнаться за супердлиной или коротко стричься, лишь бы только выглядеть чуть-чуть моложе. В тренде этого года - "умные" стрижки. Они визуально освежают лицо, дают объем там, где он нужен, и легко укладываются в домашних условиях.

Рассказываем, какие омолаживающие женские короткие стрижки после 40 лет и 50 лет нынче в моде и как еще можно осовременить свой образ, не меняя кардинально длину.

Модные женские стрижки 2026, которые делают моложе

Если вам кажется, что привычная прическа перестала радовать, причина чаще всего не в длине, а в неудачной форме.

Видео дня

Иногда достаточно не полностью менять прическу, а лишь расставить акценты. Итак, вот что модно в этом году.

Удлиненный боб

Женские короткие стрижки после 40 лет, как после и 50 лет, не обязательно должны быть "под мальчика", чтобы делать вас моложе. С этим прекрасно справляется удлиненный боб, который считается самой универсальной стрижкой 2026-го. У него та самая модная длина - не коротко и не длинно - которая подходит почти всем.

В этом сезоне боб нужно носить чуть ниже подбородка или до ключиц. Никаких жестких линий и резких углов - исключительно мягкая геометрия и выверенные пропорции.

Плотный срез этой стрижки визуально делает волосы гуще и добавляет им объема, а мягкая асимметрия корректирует овал лица - уже сам образ выглядит свежо и современно. Добавьте сюда боковой или смещенный пробор и подвижную текстуру. Прелесть этой стрижки также в том, что она не требует укладки - волосы достаточно высушить феном.

Каскад с акцентом у лица

В недалеком прошлом модные стрижки на средние волосы почти всегда означали каскад. Он снова вернулся в моду, правда, выглядит сейчас иначе.

Современный каскад имеет мягкую форму с акцентом у лица, никаких рваных прядей и резких ступеней. Вместо этого - плавные линии, текучая форма и ощущение естественности.

В его основе U-образная форма или легкая дуга, слои начинаются у скул и подбородка и аккуратно обрамляют лицо. Объем на макушке не требует никаких начесов. Такая стрижка смягчает черты и визуально подтягивает овал лица, а сами волосы будто становятся более живыми. Особенно хорошо она смотрится на тонких волосах, которым не хватает формы и динамики.

Поэтому если вы не готовы расставаться с длиной - то это удачный вариант для вас. Такой каскад отлично смотрится даже при самой простой укладке.

Легкая удлиненная челка

Очень часто стрижки женские после 40 и 50 лет делают с челкой - мол, челка молодит. И это действительно так. Но в отличие от челки в 20 лет, она не должна быть тяжелой и идеально ровной.

Тренд легкой удлиненной челки тянется еще с прошлого года - это самый простой и безопасный способ освежить образ. Модная челка выглядит воздушной и естественно распадается по бокам, мягко вписываясь в общую форму. Она прикрывает лоб (и морщины на нем тоже), но при этом не утяжеляет взгляд и добавляет прическе движения.

Плюс ко всему такая челка легко сочетается с хвостами, пучками и распущенными волосами - и все это не требует сложной укладки. При этом важно учесть, что такая челка должна быть продолжением прически, а не отдельным акцентом - идеальный выбор для тех, кто не готов рисковать не только длиной, но и формой.

Средняя длина и плотный край

Модные объемные стрижки на средние волосы в 2026-м - это средняя длина без филировки на концах и лишних усложнений. Плотный срез и чистая форма, которая "работает" сама по себе.

Они создают ощущение густоты и помогают выглядеть аккуратно даже без укладки. Кроме этого, такая стрижка не предполагает постоянной коррекции. Особенно удачно она выглядит на прямых и слегка волнистых волосах, с ровным или мягко смещенным пробором.

Спокойная элегантность и минимализм, которые при этом всем выглядят "дорого-богато".

Ранее мы также рассказывали, какой будет мода 2026 - что возвращается в наши гардеробы из 1980-х.

Вас также могут заинтересовать новости: