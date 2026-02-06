В Балтийском море фиксируют невиданную прежде аномалию, - DW

За 150 лет, что ведутся научные наблюдения, подобных отклонений не было.

Уровень воды в Балтийском море упал до минимума за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1886 года. Об этом пишет DW со ссылкой на Институт исследований Балтийского моря им. Лейбница (Германия).

Ученые констатировали, что уровень воды в Балтике опустился на 67,4 см ниже многолетнего среднего показателя. Таких значений не фиксировалось за всю историю научных наблюдений, т.е. за последние 150 лет. Подсчитано, что море потеряло около 275 куб. км воды, или более 1% своей общего объема.

По мнению специалистов, феномен объясняется сильными восточными ветрами, которые уже несколько недель гонят воду в Атлантический океан через западные проливы.

Видео дня

Данный процес ученые считают в целом полезным для Балтийского моря. По их словам, ветер выдул в Атлантику характерную для Балтики теплую слабосоленую воду. И когда ветра улягутся, в обратном направлени хлынет более холодная и соленая вода с высоким содержанием кислорода. Для биохимического состоянии Балтийского моря это будет полезно, поскольку в воде станет меньше микробов, а условия жизни для рыб улучшаться.

Другие новости экологии

Как писал УНИАН, война привела к практически полному уничтожению уникального Серебрянского леса на границе Луганской и Донецкой областей в районе Кременной. Этот массив площадью более 30 тысяч гектаров посреди степной зоны представлял собой редкую экосистему с сочетанием северных и степных видов растений и животных, сформировавшуюся благодаря междуречью Северского Донца, Жеребца и Красной.

С осени 2022 года из-за ожесточённых позиционных боёв лес был разрушен артиллерийскими обстрелами, пожарами, рытьём окопов и работой дронов: остались лишь обрубленные стволы, сплошные воронки, уничтоженный почвенный покров и "паутина" из оптоволоконных кабелей. Многие крупные животные (лоси, олени, косули, кабаны) сбежали, а редкие виды растений (ирис боровой, василёк донский) и мелкая фауна (насекомые, улитки, моллюски, в том числе краснокнижные) потеряны безвозвратно.

Вас также могут заинтересовать новости: