Путин распорядился издеваться над пленными украинцами, - правозащитница из РФ

Решение систематически пытать украинцев было принято на самом верху, считает Ольга Романова.

По российским тюрьмам и колониям распространено негласное правило о том, что над пленными украинцами можно и нужно издеваться. Соответствующее распоряжение, по всей видимости, отдал лично Владимир Путин. Об этом в интервью DW рассказала российская правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

По ее данным, после начала полномасштабной войны для украинских военнопленных и гражданских заложников, оказавшихся в российских тюрьмах, был создан отдельный негласный режим.

"Начальники ФСИНов (ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний) собирали всех своих и сказали, что украинские военнопленные - на них ФСИНовские приказы, правила внутреннего распорядка не распространяются. Это значит, что даже тех маленьких прав, которые есть у российских заключенных, у них нет. То есть отдельно по украинцам есть жесткое указание", - утверждает Романова.

Она подчеркнула, что издевательства над украинцами в российских тюрьмах – это не единичные эксцессы, а системная практика, которая включает пытки, избиения, сексуализированное насилие и даже медицинские издевательства.

"Помнишь военнопленного украинского, которого обменяли, у него на животе было вырезано "Слава России!"? И это сделал медик. Это сделал в Донецке командированный из Москвы хирург", – отметила Романова.

По мнению правозащитницы, подобная система не могла сложиться стихийно – силовая вертикаль это исключает. Романова убеждена, что издевательства над украинцами – это политическое решение, принятое на самом верху.

"Кто может дать такой приказ начальникам главных управлений ФСИН? Директор ФСИН. А над директором ФСИН стоит только Путин. Всё. Короткая цепочка", – говорит Романова.

Как писал УНИАН, в рамках недавнего обмена пленными в Украину вернулся боец, который пропал без вести еще в 2022 году, а с 2023 года официально считался погибшим и даже был "похоронен" в родном селе.

Ранее президент Зеленский рассказывал, что Россия уклоняется от проведения обменов пленными, поскольку на собственных граждане ей плевать, а пленные украинцы – это для нее инструмент давления.

