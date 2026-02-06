США хотят наказать подрядчиков за задержки поставок боеприпасов для Украины, - Bloomberg

Из семи контрактов на $1,9 млрд условия были сорваны в пяти.

Армия США намерена взыскать штрафы с компаний Northrop Grumman и Global Military Products за задержки поставок артиллерийских боеприпасов в Украину. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это является примером усилий Пентагона по повышению ответственности оборонных подрядчиков.

Командование по заключению контрактов армии заявило, что действует в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете генерального инспектора Пентагона. В нем предлагалось наложить штрафы в размере 1,1 миллиона долларов за задержки поставок крупнокалиберных снарядов, некоторые из которых были поставлены с опозданием на 18 месяцев.

Важно, что вооруженные силы все еще оценивают точный размер штрафа, и сумма штрафа для каждой компании "в настоящее время не разглашается".

"Армия привержена привлечению подрядчиков к ответственности путем активного мониторинга выполнения контрактов, документирования результатов и применения договорных мер в случае несоблюдения требований", - сказано в заявлении.

Отмечается, что заявление армии последовало после того, как министр обороны Пит Хегсет пообещал реформировать процесс закупок Пентагона и наказывать подрядчиков, поставляющих критически важные грузы с опозданием.

Глава отдела закупок армии Брент Ингрэм заявил, что "армия признает" опасения генерального инспектора и заявил, что "корректирующие действия либо завершены, либо активно ведутся", включая попытки взыскать 1,1 миллиона долларов. В статье сказано:

"Подрядчики получили пятилетний контракт на поставку специальных боеприпасов и систем вооружения с "неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством" в январе 2022 года в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности администрации Байдена".

Интересно, что генеральный инспектор Пентагона проверил семь контрактов Northrop Grumman и Global Military на сумму 1,9 миллиарда долларов. Согласно аудиту, армия не "эффективно закупила боеприпасы" для нужд Украины в пяти из семи проверенных контрактов. В заявлении сказано, что армия, возможно, переплатила за боеприпасы, не обеспечила своевременную доставку подрядчиками и не привлекла их к ответственности за несоблюдение сроков.

Генеральный инспектор заявил, что армия также заказала боеприпасы на сумму 907 миллионов долларов, которые еще не были поставлены, и могла бы использовать эти средства более эффективно, если бы заказ был отменен.

На вопрос о статусе этого заказа на боеприпасы армия ответила, что это совокупность пяти отдельных контрактов, заключенных с подрядчиками.

"Часть боеприпасов уже поставлена, часть невыполненного заказа будет отменена, а оставшаяся часть заказа будет поставлена", - сказано в заявлении армии.

Оружие для Украины от США

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Америка продолжит отправлять оружие в Украину через НАТО, включая наступательные системы, до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

