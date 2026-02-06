Звезда 'Матрицы' сыграет со Скарлетт Йоханссон в новом 'Экзорцисте'

Режиссером выступает Майк Фленаган.

Американский актер Лоренс Фишберн ("Матрица", "Апокалипсис сегодня") вошел в актерский состав нового фильма во вселенной "Экзорциста".

Как пишет Variety, над лентой работает режиссер Майк Фленаган, известный благодаря таким работам как "Призраки дома на холме", "Падение дома Ашеров" и "Полуночная месса". Фильм создается для Universal Pictures совместно студиями Blumhouse-Atomic Monster и Morgan Creek Entertainment.

Фишберн присоединится к уже объявленному составу, который возглавляет Скарлетт Йоханссон ("Мстители", "Матч Пойнт"). Также в проекте снимаются Джейкоби Джуп ("Гамнет"), Дайан Лейн ("Неверная") и Чиветел Эджиофор ("Последний потомок Земли"). Роль Фишберна пока держат в секрете.

Видео дня

Новый "Экзорцист" будет рассказывать совершенно отдельную историю и не будет продолжением фильма "Экзорцист: Верующий" 2023 года. Съемки запланированы в Нью-Йорке, а премьера намечена на март 2027 года.

Напомним, на днях появился первый тизер четвертого сезона сериала "Извне", который рассказывает о мистическом городке, из которого нет выхода. Над проектом работают создатели культовой драмы "Остаться в живых", которая держала в напряжении зрителей в течение шести лет.

Вас также могут заинтересовать новости: