EUObserver: ЕС боится повторения газового кризиса с Россией за 2009 год

Впрочем, в этот раз европейцы предупреждают, что подготовились, если Москва вздумает отключить поставки топлива.

Россия должна заплатить Украине 2,6 миллиарда долларов в длительном газовом споре. Так постановил суд Швеции в своем решении, после которого повторение зимнего газового кризиса 2009 года в ЕС становится вполне вероятным.

Об этом пишет EUObserver, напоминая, что шведский апелляционный суд несколько дней назад вынес свой вердикт после того, как российская компания «Газпром» обжаловала предыдущее решение арбитража в Стокгольмской торговой палате в пользу Украины. Оба вердикта – часть целой серии текущих судебных споров на десятки миллиардов долларов.

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Большинство из них берут свое начало с сомнительного 10-летнего газового соглашения, которое в январе 2009 года подписала в Москве тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко. Договоренности обязывали Киев платить за определенный объем российского газа несмотря на то, какое количество он на самом деле получил.

«Абсолютная победа! Украина побеждает снова!» - написал один из директоров украинской компании «Нафтогаз» в среду на своей странице в Facebook после решения апелляционного суда.

Но действие контракта 10-летней давности подходит к концу 31 декабря этого года. И Россия угрожает прекратить поставки газа Украине, если она не откажется от своих судебных претензий.

«Без сомнения существует необходимость решить все судебные споры до того, как подписывать новый контракт», - сказал директор «Газпрома» Алексей Миллер, призывая Киев решить все «вне суда».

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«Риск прекращения транзита газа существует, а предыдущие шведские вердикты были нонсенсом, который только ухудшает ситуацию», - сказал Владимир Путин.

Сейчас Украина перекачивает около 87 миллиардов кубометров российского газа в ЕС. Это значительная часть от общего европейского экспорта России на 200 миллиардов кубометров. Последний раз Россия и Украина серьезно конфликтовали из-за голубого топлива зимой 2008-2009 года. Это повлекло хаос, а в некоторых странах ЕС произошли массовые отключения. В частности, это произошло в Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии, которые остро зависят от российских поставок через украинскую территорию.

«Я с юности брал участие в процессах переговоров включительно с теми, которые касались африканских дел. Это впервые я вижу договоренности, которые систематически нарушают», - сказал в те времена председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

«Этот конкретный эпизод уже позади. Давайте надеяться, что он закончился», - добавил он.

На протяжении последних лет газ продолжал поступать в ЕС несмотря на вторжение России на территорию Украины в 2014 году. Это произошло в духе времен Холодной войны, позволяя зарабатывать миллиарды евро для российской и украинской казны. Восточные страны ЕС также построить «соединительные» трубопроводы, терминалы сжиженного газа, а также дополнительные подземные хранилища, чтобы не допустить повторения ситуации 2008-2009 годов.

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«Европа готовится к кризису. Мы не знаем, что произойдет первого января. Но мы будем готовы», - сказал заместитель главы польской компании PGNiG Мацей Возняк.

Он показал прессе карту заполнения подземных хранилищ в Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Польше, Словакии и Украине.

«Мы называем это картой страха, поскольку мы не видели такого уровня заполнения хранилищ уже много лет», - добавил он.

Еврокомиссия также пыталась занять роль посредника между Киевом и Москвой, так же как это делал Баррозу в 2008-ом. Но последние так называемые «трехсторонние» переговоры, которые прошли первого ноября, закончились «разочарованием» для вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича.

«Время заканчивается. И, оглядываясь на дату, должно быть четкое ощущение срочности», - сказал он.

Если отбросить зимние страхи ЕС в сторону, российско-украинские переговоры о транзите происходят на фоне более широких стратегических опасений относительно европейского снабжения.

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Россия в настоящее время строит два новых газопровода, которые позволят поставлять газ в ЕС через Балтийское и Черное моря. Таким образом транспортировка через Украину может стать ненужной в 2020 году. А это, в свою очередь, может дестабилизировать украинскую экономику, отобрав у Киева три миллиарда долларов ежегодных доходов. В ЕС такие страны, как Польша, станут более уязвимыми для российского энергетического шантажа.

Кроме того, отказ от украинского транзита может расчистить путь для расширения военной агрессии России против Украины. Украинские военные говорят, что у Москвы не будет, что терять, если она уничтожит в боях украинскую «трубу».