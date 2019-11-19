Политический проект России «Северный поток-2» является угрозой для всей Европы - Гончарук

По словам премьер-министра Украины, очень важно, чтобы демократические страны объединяли свои усилия для того, чтобы ни одна страна не позволяла себе с помощью военных или других гибридных форм агрессии посягать на территориальную целостность других государств.

Российский проект «Северный поток-2», предполагающий строительство газопровода на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании - УНИАН) является политическим и угрожает энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе совместного брифинга с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.

«Сегодня реализуется политический проект Российской Федерации Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2» - УНИАН), который, по нашему мнению, является угрозой для энергетической безопасности не только Украины, но и для энергетической безопасности всей Европы», - сказал Гончарук.

В этой связи, по его словам, очень важно, чтобы демократические страны объединяли свои усилия для того, чтобы ни одна страна не позволяла себе с помощью военных или других гибридных форм агрессии посягать на территориальную целостность других государств.

«Для нас четкая позиция Чехии, как нашего партнера и союзника, является очень важной, мы уверены, что агрессор всегда должен получать отпор в виде санкций и других действий", - подчеркнул глава украинского правительства.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1» до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является «Газпром». Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».