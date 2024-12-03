Отмечается, что обновленные налоги коснутся продаж легковых авто, грузовиков, автобусов и другой автотехники.

В Украине с 1 декабря повысили ставку военного сбора с 1,5 до 5% на доходы физических лиц от продажи движимого имущества в течении года. Таким образом, автовладельцы, которые будут продавать свой транспорт, должны уплатить налог.

По информации Главного сервисного центра МВД, при продаже авто украинцы должны уплатить государству определенный процент налога:

продажа первого авто – 0%;

продажа второго авто – 5% от стоимости авто + военный сбор – 5%;

продажа третьего и более – 18% от стоимости авто + военный сбор – 5%.

Отмечается, что при продаже первого, второго автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества придется уплатить 5% налога и 5% военного сбора от оценочной стоимости.

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В случае, если продается уже третий и более автобус, грузовик, прицеп, трактор, спецтехника и другое движимое имущество придется уплатить 18% налога и 5% военного сбора от оценочной стоимости.

В то же время для украинских военных ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.

Данная норма регулируется ст. 173 Налогового кодекса Украины.

Повышение налогов в Украине

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал законопроект о повышении налогов, который был принят во втором чтении Верховной Радой еще 10 октября.

Закон был опубликован и должен был бы вступить в силу с 29 ноября, что создало бы неудобства при расчете заработной платы и налогов работников, однако сегодня стало известно, что он вступит в силу уже с 1 декабря.

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