Ролик россияне записывали на фоне стрельбы.

Наемники ЧВК "Вагнера" записали якобы из-под стен городской администрации Соледара. В то же время в Минобороны Украины заявили, что в городе продолжаются тяжелые бои за удержание населенного пункта.

Кремлевские пропагандисты в очередной раз заявили, что русские террористы взяли Соледар "под контроль". В качестве доказательства они выложили видео, как утверждается, отснятое у городской администрации.

Ролик записывали на фоне не прекращавшейся стрельбы.

Видео дня

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты несут большие потери.

"Враг не обращает внимания на большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", - написала Маляр в Telegram.

Бои за Соледар и Бахмут – актуальные новости

Захват Бахмута стал одной из главных военных целей Москвы спустя почти год после начала ее полномасштабных боев в Украине.

По утверждению российских источников и британской разведки, Россия, бросая на позиции ВСУ "пушечное мясо", делает "тактические успехи", что в итоге вылилось на выход Соледара.

По словам журналиста Юрия Бутусова, 9 января оккупанты начали новый мощный штурм Соледара: город находится "под угрозой", а русские сумели взять под огневой контроль трассу, по которой ВСУ подвозят снабжение. Вместе с тем Бутусов отметил, что "возможности для исправления ситуации все же есть".

На Соледарском направлении враг атакует ВСУ малыми группами – до 8 человек со стрелковым оружием, РПГ и "Шмелями", уточнил офицер ВСУ Тарас Березовец.

В настоящее время сценарий окружения Бахмута путем захвата окрестностей Соледара в Британии считают маловероятным.

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