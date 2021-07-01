На нынешнем этапе покупать сельскохозяйственную земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Сегодня, 1 июля, в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

На первом этапе, с 1 июля 2021 года, покупать сельскохозяйственную земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать землю смогут также юридические лица.

В настоящее время закон запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Как продать земельный участок

Ранее Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко опубликовал перечень действий и документов, необходимых для продажи земли с 1 июля.

В частности, необходимо проверить наличие кадастрового номера у земельного участка - если его нет, то участок следует зарегистрировать в Земельном кадастре.

Далее необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, если это не было сделано ранее. Для этого можно обратиться к исполнительным органам сельских, поселковых и городских советов, нотариусу или ЦПАУ.

После регистрации права собственности на землю гражданин получит бумажную или электронную выписку из Государственного реестра прав.

Лещенко подчеркнул, что регистрация права собственности и указанный пакет документов смогут гарантировать право пользования, владения или распоряжения земельным участком во избежание многих рисков.

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Сервис мониторинга земельных участков

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра разрабатывает систему мониторинга земельных отношений, необходимую для рынка земли.

В системе будут отображаться данные Государственного земельного кадастра и реестра прав на недвижимое имущество, транзакции с земельными участками, налоги на землю, судебные споры и данные о приватизации.

Также система будет показывать диапазон колебания цен на землю (от минимальной до максимальной), местоположение земельных участков, информацию о владельцах, общая площадь земельных наделов которых превышает 100 га, и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, закон о рынке земли Верховная Рада приняла в марте 2020 года, а президент Владимир Зеленский подписал его 28 апреля 2020 года.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Анна Нагорная