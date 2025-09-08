Отмечается, что ряд популярных позиций могут удивить.

Цены на овощи в Украине изменились довольно-таки неожиданно. Рост цены на капусту спровоцировало недостаточное предложение на рынке.

Аналитики EastFruit отметили, что овощ подорожал с 6-13 до 7-20 грн/кг. При этом подорожала морковь – верхняя ценовая граница поднялась с 12 до 14 грн. Помидор подорожал также – верхняя ценовая граница подскочила с 35 до 50 гривень, а огурец подешевел – нижняя ценовая граница упала с 30 до 20 гривень.

Дешевле, чем на предыдущей неделе продавался красный сладкий перец – верхняя ценовая граница снизилась с 70 до 55 грн, как и цветная капуста – с 35-70 до 20-50 грн/кг. В то же время расширился диапазон цен на пекинскую капусту. Если ранее ее продавали по 40-45 грн/кг, то на прошлой неделе – по 20-50 грн/кг.

В сегменте зелени подорожал зеленый лук – верхняя ценовая граница поднялась со 190 до 200 грн, а нижняя ценовая граница салата опустилась с 40 до 30 гривень.

Фруктово-ягодный сегмент отметился очередным подорожанием голубики – верхняя ценовая граница подскочила с 280 до 300 грн. В то же время цены на ежевику продолжили снижаться с 200-220 грн/кг до 150-200 грн/кг. На фоне роста предложения начала дешеветь груша – верхняя ценовая граница упала с 90 до 80 грн.

Подешевели также бахчевые. Если ранее арбуз отдавали по 14-22 грн/кг, то на прошлой неделе нижняя ценовая граница снизилась до 12 гривень, а граничная цена на дыню упала с 35 до 30 гривень при максимуме в 55 грн. Расширился диапазон цен на абрикос. На прошлой неделе фрукт продавали по 80-170, хотя ранее цены были в диапазоне 100-140 грн/кг. Что касается персика, то на него цены изменились с 40-110 на 35-120 грн/кг, а на нектарин – с 60-95 грн/кг на 50-100 грн/кг.

Цены на томаты в Украине демонстрируют обратную тенденцию. Они заметно подорожали по сравнению с концом прошлой рабочей недели и стоят в пределах 30-50 грн/кг.

Кроме того, в конце прошлой недели цены на тепличные огурцы достигли уровня 20-40 грн/кг, что в среднем на 16% ниже, чем в начале месяца.

