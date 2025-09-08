С началом осени в Украине дорожает популярный овощ: сколько сейчас стоит килограмм

Спрос на помидоры остается высоким, а вот предложение уменьшается.

Тепличные помидоры отечественного производства стоят в Украине по 30-50 грн/кг. Это в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики EastFruit.

Главным фактором подорожания овоща стало сокращение его предложения на рынке. В то же время спрос на помидоры остается на стабильном уровне. Параллельно из-за сезонности дорожают и грунтовые помидоры, что также побуждает цены на тепличные томаты к росту.

При этом несмотря на подорожание, год назад тепличные помидоры в Украине стоили еще больше. В начале сентября 2024 года их продавали в среднем на 25% дороже.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

Килограмм томатов в Novus в начале недели отпускают по 60,99 грн.

Тепличные помидоры в АТБ продают по 64,89 грн/кг.

Сильпо продает этот товар по 60 гривень за килограмм.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Похожая к томатам ситуация на рынке и с белокочанной капустой. Из-за сезонных факторов спрос на нее сейчас преобладает над предложением, поэтому она также дорожает. Цена на капусту колеблется от 7 до 16 грн/кг.

А вот цены на овощи из "борщевого набора", наоборот, немного снизились на прошлой неделе. Это касается картофеля, который продают по 11-15 грн/кг и моркови, которая подешевела до 8-12 грн/кг.

