В Украине дешевеет самый массовый салатный овощ: сколько уже стоит килограмм

Тепличные огурцы начали дешеветь с приходом осени, что не совсем типично.

В конце прошлой недели цены в Украине на тепличные огурцы достигли уровня 20-40 грн/кг. Это в среднем на 16% ниже, чем в начале месяца, сообщают аналитики EastFruit.

Снижению цены способствовало существенное увеличение предложения этих овощей на рынке. При этом спрос оставался на довольно низком уровне.

Как отмечается, повышенное предложение объясняется благоприятными погодными условиями, которые установились практически на всей территории Украины. Из-за погоды с каждым днем растет предложение огурцов второго оборота, то есть посеянных летом.

По сравнению с сентябрем прошлого года, тепличные овощи в Украине уже подешевели в среднем на 27%. В то же время аналитики не исключают изменения ситуации на рынке уже в ближайшее время.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Килограмм огурцов в АТБ стоит 38,89 грн.

Цена на огурец украинский в Сильпо со скидкой составляет 54,8 грн/кг.

В Novus салатный овощ отпускают по 74,99 грн за килограмм.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Цены на томаты в Украине демонстрируют обратную тенденцию. Они заметно подорожали по сравнению с концом прошлой рабочей недели (+23%) и стоят в пределах 30-50 грн/кг.

Так же прибавила в стоимости и белокочанная капуста. Сейчас спрос на нее больше предложения, соответственно и цена составляет от 7 до 16 грн/кг. При этом капуста, как и большинство овощей, стоит дешевле, чем в сентябре 2024 года.

