Вакцинация важна не только для собак возрастом до 12 месяцев: для защиты организма от многих заболеваний в течение всей жизни необходимо регулярно проводить ревакцинацию.

Зачем моей собаке повторные прививки?

Первые прививки делают щенку в возрасте 2-3 месяцев с последующей ревакцинацией. Под прививкой подразумевается введение антигенов для защиты от наиболее опасных или распространенных заболеваний. Цель этого процесса – помочь сформировать у животного иммунитет против определенных болезней.

Как правило, вакцина для собак обеспечивает высокую защиту только на определенный срок, поэтому необходимо регулярно проводить ревакцинацию питомца. График вакцинации составляет ветеринарный врач с учетом индивидуальных особенностей и потребностей вашего животного.

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Какие прививки нужны собаке?

Обычно в возрасте 6-8 недель выполняются первые плановые прививки. Их еще называют "базовыми". В зависимости от индивидуальных условий содержания вашего питомца ветеринарный врач может расширить перечень прививок, добавив дополнительные.

Единой схемы вакцинации не существует, но есть рекомендации. Согласно им, первые базовые прививки можно делать щенку уже в возрасте 6-8 недель с ревакцинацией каждые 2-4 недели, пока питомец не достигнет возраста 16 недель. Таким образом, количество прививок зависит от нескольких факторов, в том числе от даты первой вакцинации и дальнейшего интервала выполнения прививок. Только ветеринарный врач может составить план вакцинации индивидуально для вашего питомца.

Что будет, если не делать повторную вакцинацию?

Со временем защита организма, полученная в результате первичной вакцинации, может ослабнуть. Животное становится более уязвимым перед возбудителями инфекционных заболеваний. А многие из этих болезней крайне тяжело поддаются лечению. Поэтому ревакцинацию стоит делать регулярно.

Кроме того, документы о пройденном курсе ревакцинации могут потребоваться во время путешествий с питомцем или для пребывания собаки в зоогостинице.

Напомнит ли врач о дате ревакцинации?

Сегодня большинство ветеринарных клиник рассылает предварительные напоминания своим клиентам о датах проведения ревакцинации. Тем не менее лучше самостоятельно отметить нужную дату в своем планере.

Программа вакцинации составляется с ветеринарным врачом, который прописывает даты прививок индивидуально для вашего питомца и помогает в регулярном осмотре животного для поддержания его здоровья.