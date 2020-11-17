Власти Дании уничтожат 25 тысяч цыплят на востоке Ютландии из-за вспышки птичьего гриппа H5N8.
Об этом сообщает Новая газета.
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25 тысяч цыплят будет уничтожено уже на этой неделе. Кроме того, вокруг зараженной фермы создадут трехкилометровую зону, где будут действовать особые ограничения, и аналогичную 10-километровую зону, где будет проводиться интенсивный мониторинг диких и домашних птиц.
"Вспышка птичьего гриппа в домашних стадах чрезвычайно опасна для животных и представляет угрозу для всех птицеводческих хозяйств, поскольку у этого заболевания наблюдается высокая смертность", - заявляют ветеринары.
Вспышка птичьего гриппа в Европе:
В начале ноября в Германии и Нидерландах выявили опасную разновидность птичьего гриппа.
В Нидерландах министерство сельского хозяйство приказало забить 200 тысяч кур.
Что такое птичий грипп
Высокопатогенный птичий грипп — это остро протекающее вирусное заболевание сельскохозяйственных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.
Предыдущая вспышка птичьего гриппа
2 февраля 2020 года в китайской провинции Хунань зафиксировали вспышку смертельного птичьего гриппа H5N1. Вспышка произошла на ферме в городе Шаоян провинции Хунань, находящейся на южной границе провинции Хубэй. 4500 кур погибли.
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