Министерство сельского хозяйство Нидерландов приказало забить 200 тысяч кур.

Немецкую землю Шлезвиг-Гольштейн атаковал опасный вирус гриппа птиц подтипа H5N8 (птичий грипп).

Об этом сообщает Reuters.

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Местные власти сообщили, что восемь цыплят умерли в течение короткого времени на одной ферме. Известно, что остальных больных птиц выявили и утилизировали. Кроме того, вирус был подтвержден на птицефабрике в другой земле Германии — Нижняя Саксония. С подобной проблемой столкнулись и Нидерланды, где министерство сельского хозяйство приказало забить 200 тысяч кур.

Что такое птичий грипп

Высокопатогенный птичий грипп — это остро протекающее вирусное заболевание сельскохозяйственных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.

Предыдущая вспышка птичьего гриппа

2 февраля 2020 года в китайской провинции Хунань зафиксировали вспышку смертельного птичьего гриппа H5N1. Вспышка произошла на ферме в городе Шаоян провинции Хунань, находящейся на южной границе провинции Хубэй. 4500 кур погибли.

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Автор: УНИАН