Тысячи тонн грунта будут смыты в море, отметил эксперт.

Из-за того, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, Черному морю грозит ужасное загрязнение.

Побережье примет на себя загрязнение планетарного масштаба, рассказал эколог Владислав Балинский в ефире ТСН в рамках марафона. "Потоком воды все эти протоки, сотни и тысячи тонн грунта, они все будут смыты в море", - отметил эксперт.

По его словам, "масштаб поражающий". "И дальше по вот этому вдоль береговому течению все побережье примет на себя вот это… загрязнение… планетарного масштаба", - предупредил Балинский.

По сведениям журналистов, в Одессе на побережье Черного моря вода пока чистая. Стоит отметить, что 5 июня в городе планировали официально открыть отдельные участки пляжей, а потом отложили открытие на 10 дней.

Последствия подрыва Каховской дамбы - сегодня это стоит знать

Россияне в ночь на 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. После подрыва дамбы гигантская волна вымыла из природных фильтров-пойм токсические вещества, в воду попали мусор, канализационные стоки и мазут.

После разрушения дамбы в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях наблюдается мор рыбы. Местных жителей призвали не употреблять ее в пищу.

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