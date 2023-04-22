Шри-Ланка задолжала Китаю уже около £5,7 млрд.

Правительство Шри-Ланки собирается отправить в Китай более 100 тысяч уникальных макаков. Зоозащитники заявили, что в КНР всего 18 зоопарков, а потому придется разместить по 5 тысяч животных в каждом из них. В связи с этим они убеждены, что животные, скорее всего, попадут в рестораны или лаборатории.

Как пишут журналисты The Telegraph, правительство Шри-Ланки уже объявило о назначении комитета, который будет изучать вопросы отправки.

Зоозащитники опасаются, что продажа животных приведет к уничтожению популяции макаков в Шри-Ланке. По последним данным, их в стране проживает от 200 тысяч до 3 млн особей. Член Объединенной национальной партии Шри-Ланки Навин Диссанаяке назвал такое решение властей "гадостью".

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В то же время посольство Китая отрицало просьбу какого-либо Государственного департамента отправить обезьян. По словам парламентария Бандула Гунаварданы, массовый экспорт макаков обсуждался не с правительством, а с китайской компанией.

Как пишет издание, валютные резервы Шри-Ланки сейчас составляют около £400 млн. Это меньше, чем страна ежемесячно тратит только на импорт топлива. Правительство задолжало Китаю уже около £5,7 млрд.

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