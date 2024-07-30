Потепление океанов влияет на источники пищи многих морских животных на Галапагосах.

Теплый утренний свет отражается от остатков естественной каменной арки около острова Дарвин, одного из самых отдаленных островов на Галапагосах. В прозрачной, глубокой синей воде тысячи существ - рыбы, акулы-молоты, морские игуаны - движутся в поисках пищи.

Обрушение в 2021 году арки Дарвина, названной в честь знаменитого британского натуралиста, стоящего за теорией эволюции, произошло из-за естественной эрозии. Но ее гибель подчеркнула хрупкость обширного архипелага, который подвергается все большему давлению как из-за изменения климата, так и из-за инвазивных видов, пишет AP.

Потепление океанов влияет на источники пищи многих морских животных на Галапагосах. Морским игуанам - одному из многих видов, которые являются эндемичными или уникальными для Галапагосских островов, - сложнее находить красные и зеленые водоросли, которые они предпочитают. Морские черепахи с трудом гнездятся при более высоких температурах. Выращивать детенышей становится сложнее, поскольку вода нагревается и становится меньше доступных питательных веществ.

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"У нас здесь есть все - вот почему люди говорят, что Галапагосы такие разнообразные - но у нас есть небольшое количество всего", - сказала Наташа Кабесас, гид-натуралист.

Сам архипелаг расположен там, где сходятся основные океанические течения - прохладное с юга, теплое с севера и холодное восходящее течение с запада. А еще есть Эль-Ниньо, периодическое и естественное потепление Тихого океана, которое влияет на погоду во всем мире.

Галапагосы всегда были чувствительны к изменениям температуры океана. Хотя температура меняется в зависимости от сезона и других естественных климатических явлений, температура океана повышается из-за антропогенного изменения климата, поскольку океаны поглощают большую часть избыточного тепла из атмосферы. Океан пережил самое теплое десятилетие по крайней мере с 1800-х годов за последние 10 лет, а 2023 год стал самым теплым годом для океана за всю историю наблюдений.

В начале июня в Южном полушарии наступает зима, а течение Кромвеля выносит на поверхность китовых акул, молотоголовых акул и огромных солнечных рыб. Он также обеспечивает питательными веществами пингвинов, морских игуан и морских львов, ищущих пищу. Поскольку в этом сезоне все больше этих животных дают о себе знать, ученые отслеживают, как они пережили потепление прошлогоднего Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо может вызвать нехватку продовольствия для некоторых видов, таких как морские игуаны и морские черепахи, поскольку более теплый океан означает сокращение источников пищи. Ученые, наблюдающие за видами, отметили значительное снижение численности популяции во время событий Эль-Ниньо.

Морские игуаны плавают как змеи в воде от камня к камню, когда волны разбиваются о берег острова Фернандина. Они цепляются за подводные камни, чтобы питаться растущими там водорослями, в то время как морские львы крутятся вокруг них, как щенки, ищущие, с кем бы поиграть.

Игуаны были "одним из наиболее пострадавших видов от Эль-Ниньо в прошлом году, и сейчас они все еще восстанавливаются", - сказал директор Галапагосского заповедника Хорхе Каррион.

Поскольку повышение температуры океана угрожает водной или морской жизни, на суше возникает другая проблема. Одичавшие животные - кошки, собаки, свиньи, козы и крупный рогатый скот, ни один из которых не является местным, - угрожают уникальным видам островов.

После пандемии COVID-19 многие люди бросают собак и кошек, сказала Кабесас.

"Если вы не заботитесь о них, они становятся проблемой, и теперь стыдно видеть собак повсюду. У нас сейчас большая проблема, я не знаю, что мы будем делать", - заявила она.

Неместные животные представляют особую угрозу для гигантских черепах, тесно связанных с Галапагосами. Численность черепах резко сократилась в 19 веке из-за охоты и браконьерства, и власти работали над их защитой от людей. Убийство гигантской черепахи незаконно с 1933 года.

"За одну ночь дикая свинья может уничтожить все места гнездования в районе", - сказал Каррион.

Смотрители парка стараются посещать районы с местами гнездования раз в день и убивать свиней, когда находят их. Но свиньи неуловимы, заявил Каррион.

Дикие кошки питаются детенышами морских игуан, и как свиньи, так и кошки конкурируют за еду с черепахами.

Если инвазивных видов и потепления океанов недостаточно, есть еще пластик, который является широко распространенной проблемой в мировых океанах. В одном недавнем исследовании сообщалось о микропластике в животах галапагосских пингвинов.

"На Галапагосах нет животных, в пище которых не было бы микропластика", - добавил Каррион.

Что происходит на Галапагосских островах

В марте небо над Галапагосскими островами окрасилось в красный цвет - там начал извергаться вулкан Ла Кумбре. По данным властей, непосредственной опасности для населения не было, поскольку остров, на котором расположен вулкан, необитаем.

Выбросы газа и тепловые аномалии обнаружили с помощью спутниковых систем. Ученые наблюдали за вулканом, однако, по их словам, извержение не повлияло на туризм на островах.

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