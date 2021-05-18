После обрушения от арки Дарвина остались только два столба.

Возле Галапагосских островов обрушилась в Тихий океан культовая арка Дарвина.

Как сообщает министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора на странице в Facebook, обвал произошел в результате естественной эрозии 17 мая.

Объект расположен менее чем в километре от острова Дарвина на севере Галапагосского архипелага. Она состоит из камня и когда-то была частью острова.

Это место является одним из самых популярных для дайвинга и наблюдения за косяками акул и других видов морских обитателей, отметили в министерстве.

Арка получила название в честь английского ученого Чарльза Дарвина. Она была сформирована вулканом, и стоит на скалистом подводном плато неправильной формы, прозванном "театром".

Галапагосский архипелаг: что известно

Галапагосский архипелаг - группа островов на востоке экваториальной части Тихого океана. Они находятся в 906-1000 километрах от континентального Эквадора. Острова внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО за разнообразие животных и растений.

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Архипелаг состоит из 234 островов разного размера, намывных территорий и камней. На четырех островах живут люди, около 30 тыс. человек.

Острова известны прежде всего большим количеством местных видов фауны и проведённым здесь исследованием Чарльза Дарвина. Считается, что оно послужило для Дарвина первым толчком к созданию эволюционной теории происхождения видов.

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Автор: Александр Топчий