Последний раз вулкан извергался в 2020 году.

Небо над Галапагосскими островами окрасилось в красный цвет - там начал извергаться вулкан Ла Кумбре, сообщает Reuters.

По данным властей, непосредственной опасности для населения нет, поскольку остров, на котором расположен вулкан, необитаем.

Выбросы газа и тепловые аномалии обнаружили с помощью спутниковых систем. Ученые продолжат наблюдение за вулканом, однако, по их словам, извержение не повлияет на туризм на островах.

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На изображениях, сделанных издалека и распространенных в социальных сетях, видно, как светящаяся лава движется сквозь предрассветную тьму ранним утром.

Вулкан Ла Кумбре - что о нем известно

Ла-Кумбре на острове Фернандина - один из многочисленных действующих вулканов на Галапагосских островах, которые находятся почти в 1000 км (600 милях) от материкового Эквадора.

Последний раз вулкан извергался в 2020 году после нескольких лет активности. По словам властей, текущее извержение более масштабное, чем ранее зарегистрированные.

В Исландии с прошлого года с перерывами извергается вулкан на полуострове Рейкнянес. Опасаясь серьезного извержения, местные власти эвакуировали почти 4000 жителей рыбацкого городка Гриндавик и закрыли близлежащий геотермальный курорт Голубая лагуна.

Последний раз об активности вулкана сообщалось в начале февраля. Тогда лава изливалась из трехкилометрового разлома к северу от города Гриндавик.

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