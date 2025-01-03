Им удалось увидеть ее пасть.

Австралийские исследователи сняли на видео тихоокеанскую полярную акулу, которая плавает на глубине 1,400 метров.

В сентябре Центр глубоководных исследований Minderoo UWA провел экспедицию к желобу Тонга, что находится в южной части Тихого океана. На приманку выплыла акула размером 3,6 метров. Установленная камера позволила исследователям увидеть внутреннюю часть ее пасти:

"Идеально приспособленные к давлению и температуре холодных темных глубин, тихоокеанские акулы-спячки питаются разнообразными морскими обитателями - рыбой, кальмарами, осьминогами, крабами и креветками".

Другие новости об акулах

Ранее сообщалось, что группа ученых, которые работают над возможностями продления жизни человека, картировала геном гренландской акулы.

А в Албании рыбаки нашли призрачную белую глубоководную акулу, которая имеет редкое генетическое заболевание.

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