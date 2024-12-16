Олег Давыгора

Ученые отмечают, что 92% ее ДНК были картированы, чтобы понять механизмы, в частности мутации, лежащие в основе их необычайной выносливости.

Международная группа ученых картировала геном гренландской акулы в рамках продолжающихся усилий по продлению человеческой жизни.

В новом исследовании они изучили один из немногих видов, которые живут дольше людей, учитывая наш тип телосложения: гренландскую акулу из Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана. Оно находится в стадии препринта.

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Как пишет Interesting Engineering, еще в 2016 году исследования показали, что гренландские акулы являются самыми долгоживущими позвоночными, что вызвало интерес к раскрытию их секретов: они могут скрываться в глубоких водах до 400 лет.

Ученые отмечают, что 92% ее ДНК были картированы, чтобы понять механизмы, в частности мутации, лежащие в основе их необычайной выносливости. Обладая этими знаниями, ученые, возможно, смогут выяснить, как воспроизвести эту способность у людей.

Им пришлось усыпить несколько акул, чтобы получить ткани для исследования, на что у них было разрешение. У гренландских акул геном в два раза длиннее человеческого и больше, чем у любой другой акулы в королевстве. Как это связано с их долголетием, пока еще не доказано научно.

Отмечается, что все может сводиться к их способности восстанавливать свою ДНК. Довольно интересно, что при исследовании того же явления у других животных они тоже демонстрируют такое поведение.

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Примечательно, что у гренландской акулы особый тип гена позволяет им выполнять этот продлевающий жизнь "подвиг", но "прыгающие гены" связаны с генетическими заболеваниями и поэтому называются "генетическими паразитами". Но в этой акуле они, похоже, эволюционировали, чтобы размножаться и производить больше, чем полезный эффект. Они дублируют себя и перемещаются в последовательности ДНК - и именно это замедляет процесс старения, считают авторы исследования. Ведущий автор сказал CNN:

"Вредное воздействие этих транспонируемых элементов (прыгающих генов) не только отменяется, но, возможно, даже обращается вспять, так что целостность генома у гренландской акулы еще лучше".

Отмечается, что секрет более долгой жизни и замедления процесса старения, похоже, заключается в восстановлении ДНК. По сути, гренландская акула "находится на уникальном месте в древе жизни". Исследователи наблюдают генетическое поведение, которого они никогда раньше не видели. Они собираются проанализировать ДНК гренландской акулы и сравнить ее с ДНК других акул и рыб, чтобы продолжить разгадывать эту тайну.

"Цель - улучшить восстановление ДНК", - сказал эксперт.

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По его словам, ученым необходимо изучить всех животных с необычайно большой продолжительностью жизни, чтобы определить, какие из них "легче адаптируются к использованию человеком". Он добавил:

"Мы можем посмотреть, сможем ли мы разработать специальный препарат для воздействия на этот фермент генома таким образом".

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