Это первый случай, когда лейцизм был зарегистрирован у вида угловатая акула-рыболов.

У берегов Албании рыбаки поймали особенную призрачную белую глубоководную акулу. Она выделяется редким генетическим заболеванием, которое дало ей уникальный облик, сообщает Interesting Engineering.

Ведущий автор исследования и директор Sharklab ADRIA в Албании Андрей Гаич поделился, что это первый случай, когда лейцизм был зарегистрирован у вида угловатая акула-рыболов (Oxynotus centrina). Он отметил, что это генетическое заболевание отличается от альбинизма тем, что оно не приводит к полному отсутствию меланина и красным радужкам, а допускает нормальную пигментацию радужки.

"Индивидуум все еще может вырабатывать меланин, но в определенных областях или если его не хватает во всем теле", - объяснил ученый.

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В издании отметили, что этот вид находится под угрозой исчезновения и обычно имеет темно-серый или коричневый окрас. Тем не менее акула, которую поймали у берегов Албании, выделяется из общей массы светло-серым окрасом.

На снимках заметна бледность и необычная окраска акулы. Ученые обнаружили, что пигментная аномалия не повлияла на ее физическое здоровье, подчеркнули в издании.

По словам исследователей, пигментные нарушения у глубоководных акул встречаются крайне редко, а за всю историю зафиксировано всего 15 случаев среди разных видов. Гаич заявил, что на возникновение такой необычной для акул аномалии могли повлиять различные факторы окружающей среды во время эмбрионального развития, среди которых воздействие загрязняющих веществ, повышенные температуры или гормональные изменения.

Ученый добавил:

"Некоторые исследования показывают, что отсутствие пигментации может сделать особей более заметными как для хищников, так и для добычи, что потенциально снижает их шансы на выживание".

Интересно то, что в исследовании Sharklab ADRIA не было обнаружено признаков того, что эта акула столкнулась с какими-либо заметными недостатками из-за своего заболевания, поделились в издании. Она по прежнему может питаться, избегать хищников и размножаться.

Акулы - другие новости

Ранее ученые объяснили, почему акулы все чаще нападают на людей. При этом исследователи не отмечают никаких существенных изменений в их поведении.

Кроме того, ученые зафиксировали первый в мире случай убийства акулы более крупным хищником. В одном из инцидентов репродуктивная самка акулы-порбигла потеряла не только свою жизнь, но и всех своих развивающихся детенышей.

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