Бегемоты Эскобара уничтожают экосистему Колумбии

Известный главарь наркомафии когда-то завел четырех бегемотов, которые теперь расплодились до 80 особей.

Главарь колумбийской наркомафии Пабло Эскобар славился большими затратами. Это и не удивительно, ведь он был самым богатым мафиози за всю историю преступности. В начале 90-х годов прошлого века он даже импортировал нескольких бегемотов, чтобы они жили в его изысканном загородном имении, расположенном в 90 милях от Медельина.

Теперь, как пишет Newsweek, ученые заметили, что эти крупные животные пагубно влияют на местную окружающую среду. Для своего исследования команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с колумбийскими государственными ведомствами провели первую научную оценку того, как бегемоты влияют на водные экосистемы Колумбии.

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«Этот уникальный вид имеет большое влияние на экосистему в своем родном ареоле проживания в Африке. И мы обнаружили похожее влияние и в случае импорта этих животных на совершенно новый континент с совершенно другим окружением», - сказал автор исследования Джонатан Шурин.

«Очевидно, что это влияние может включать и негативные последствия для качества воды и водных ресурсов, питая вредные водоросли и бактерии», - добавил он.

Поместье Эскобара под названием Hacienda Napoles включает также частный зоопарк с экзотическими видами животных, среди которых слоны, страусы, носороги, жирафы, зебры и бегемоты. После смерти Эскобара в 1993 году от рук полиции Колумбии правительство изъяло всю его собственность. А все животные были переданы местным и международным зоопаркам. Однако, бегемотов очень трудно поймать. К тому же считалось, что вывозить их из имения было слишком опасно и непрактично. Поэтому четыре бегемота остались в Колумбии. Все эти годы они размножались.

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Теперь их популяция увеличилась до 80 особей, которые разошлись за пределы имения Эскобара. Бегемоты поселились в озерах неподалеку. Это дало ученым уникальную возможность изучить экологическое воздействие самых больших животных в мире на континент, где их сородичи уже давно не живут.

В своем исследовании они проанализировали качество воды и другие факторы окружающей среды в регионах, где бегемоты блуждали в течение двух лет. Как оказалось, животные изменили химию и биологию местных озер. Ночью они пасутся на суше, где их укрывают питательные и органические материалы. Днем бегемоты уходят в воду, неся эти материалы с собой в водоемы. Это негативно влияет на экосистему в них.

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«Эффект удобрения всех этих бактерий и водорослей увеличивает производительность в воде. Мы обнаружили, что озера стали более продуктивными, когда бегемоты поселились в них. Это может привести к таким проблемам, как эвтрофикация. То есть может начаться вредоносное цветение водорослей», - сказал Шурин.

Ученые считают, что популяция бегемотов Эскобара в Колумбии будет продолжать увеличиваться в ближайшие годы. А это может означать, что экологических проблем в стране станет больше.