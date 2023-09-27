Лингвист также объяснил, почему снимать себя на фронтальную камеру нельзя "крупным планом".

Известный лингвист Александр Авраменко рассказал, что в украинском языке существует по меньшей мере три соответствия к слову иноязычного происхождения "селфи".

Как отметил Авраменко, все три варианта имеют право на жизнь, а какой из них войдет в постоянное литературное употребление - покажет только время.

"Каких только соответствий не придумывают украинцы к новомодному слову "селфи". И "себчик" - от фотографирую себя, и "самчик" - от сам делаю фото, и "самознимка" - от сам снимаю и много других вариантов. В интернете даже есть рейтинг этих вариантов по результатам голосования пользователей. Ну как бы там ни было, а время покажет, какой вариант приживется в литературном языке", - сказал Авраменко.

Филолог добавил, что селфи - это фотография, которую мы делаем сами на фронтальную камеру и обычно большим планом.

Особый акцент Авраменко сделал на словосочетании "большой план". По его словам, правильно говорить именно "большой план", а не "крупный план", потому что "крупным" может быть только зерно, гранулы, семена.

Ранее языковед рассказывал, как правильно по-украински говорить - любим "один одного" или "одне одного".

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