Несмотря на то, что она готовится быстро, она может нанести вред вашему здоровью.

Лапша быстрого приготовления очень популярна благодаря своему пикантному вкусу и быстрому приготовлению. Однако, как пишет Healthshots, избыток натрия, консервантов и других химических веществ делает ее одним из самых нездоровых продуктов питания. Регулярное употребление лапши быстрого приготовления может привести к ряду проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление, болезни сердца и метаболический синдром.

Каковы побочные эффекты лапши быстрого приготовления?

1. Низкий уровень питательных веществ

Лапша быстрого приготовления печально известна своим низким содержанием питательных веществ. В ней почти нет необходимых питательных веществ, таких как витамины, минералы, белок и клетчатка. Вместо этого она содержит большое количество калорий, в основном за счет рафинированных углеводов и нездоровых жиров, что может быть проблематично для контроля веса. Если вы регулярно употребляете лапшу быстрого приготовления, она может увеличить риск дефицита питательных веществ.

2. Содержит глутамат натрия (MSG)

Мононатриевый глутамат (MSG) - распространенная добавка в лапше, используемая для усиления вкуса. Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) признает MSG в целом безопасным, продолжаются споры о его возможных побочных эффектах. Например, исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, предполагает, что высокое потребление MSG связано с увеличением веса, головными болями, тошнотой и даже повышением кровяного давления. Однако некоторые другие исследования не выявили связи между весом и умеренным потреблением MSG.

3. Высокое содержание натрия

Одна порция может содержать более половины рекомендуемой суточной нормы натрия. По данным Journal of the American College of Cardiology, чрезмерное потребление натрия связано с повреждением органов и может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая гипертонию, болезни сердца и инсульт.

4. Изготовлена из белой муки (майды)

Лапша быстрого приготовления в основном изготавливается из майды, разновидности белой муки высокой степени обработки. Майда содержит мало пищевых волокон и основных питательных веществ по сравнению с цельным зерном. Употребление большого количества майды может привести к скачкам уровня сахара в крови, что особенно вредно для людей с диабетом или инсулинорезистентностью. Кроме того, диеты с высоким содержанием рафинированных углеводов связаны с повышенным риском ожирения, метаболического синдрома и диабета 2 типа.

5. Потенциальные риски для здоровья

Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Research and Practice, показало, что частое употребление лапши быстрого приготовления может быть связано с метаболическим синдромом - состоянием, которое повышает риск высокого кровяного давления, высокого уровня сахара в крови, избыточного жира в области талии и аномального уровня холестерина.

Другое исследование, опубликованное в Journal of Korean Medical Science, показало, что регулярное употребление лапши быстрого приготовления связано с низким уровнем витамина D в организме.

6. Содержит вредные жиры

В процессе производства лапшу быстрого приготовления часто обжаривают на пальмовом масле или других вредных для здоровья маслах. В результате получается продукт с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров. Диета с высоким содержанием этих жиров может привести к накоплению жировых отложений в артериях, что повышает риск сердечного приступа и инсульта.

7. Содержит вредные консерванты

Чтобы продлить срок хранения и сохранить вкус, в лапшу быстрого приготовления добавляют такие консерванты, как третичный бутилгидрохинон (TBHQ) и бутилированный гидроксианизол (BHA). Хотя эти химические вещества безопасны в небольших количествах, их длительное употребление может быть вредным. Исследование, опубликованное в Iranian Journal of Basic Medical Sciences, связало хроническое воздействие TBHQ с неврологическими повреждениями, повышенным риском лимфомы и увеличением печени.

В то же время, если вы слишком сильно любите лапшу быстрого приготовления и не в состоянии от нее отказаться, попробуйте повысить ее пользу, добавив в нее овощи, белок (например, вареное яйцо), используйте меньше приправ и контролируйте размер порций.

